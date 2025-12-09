Trendyol Süper Lig'de 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, ligin 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk derbi galibiyetini almaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ligde geride kalan 15 haftada topladığı 34 puanla lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedeflemekle beraber, Fatih Tekke yönetimide siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

BÜYÜK MAÇLARDA MAĞLUP

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük rakipleriyle ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 5 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçları Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynayan bordo-mavili takım, Fatih Tekke yönetiminde ilk kez üç büyük rakibi içinde yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile derbi kazanamadı

DERBİ KARNESİ

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı. Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Trabzonspor, ligde sadece 3 mağlubiyet aldı

LİGDE SADECE 3 YENİLGİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı. Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 26 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, evinde de Galatasaray'a 2-0 yenildi.

