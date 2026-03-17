Bu yıl 200 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planladıklarını anlatan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi düşüşüne karşı 10 milyon avroluk deniz suyu arıtma projesini 2027’nin ilk çeyreğinde devreye alacaklarını söyledi.

ÖNDER ÇELİK - Orman ürünleri, kimya, gübre ve demir-çelik başta olmak üzere 8 ana sektörde faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding, 2024 ve 2025 yıllarında hayata geçirdiği 250 milyon dolarlık yatırımın ardından, bu yıl 200 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor. Grubun projeleri arasında, Sapanca Gölü’nü koruyacak olan deniz suyu arıtma tesisi ve tarihî Cer İstanbul’a taşınacak yeni genel merkez binası öne çıkıyor.

Holdingin Cer İstanbul’da devam eden genel merkez binasına ilişkin konuşan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Bu taşınmayı yalnızca bir adres değişikliği olarak değil; sanayi mirasına saygı duyan, tarihsel hafızayı koruyan ve kurumsal kimliğimizle bütünleşen bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi. Üç ayrı tarihsel dönemin izlerini taşıyan bu alana taşınmanın 2027’nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor. Son 30 yılda 2 milyar dolar civarında yatırım yaptıklarını ifada eden Yıldız, sanayide ve tarımda suyun geri kazanımının, iklim kriziyle mücadelede sahip olduğu kritik rolün bilinciyle bu alanda önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Yıldız, İGSAŞ’ın Kütahya fabrikasında yılda 40 bin 920 ton suyun yeniden sisteme kazandırıldığını, Antalya tesisinde de yıllık atık suyun yüzde 90 azaltılarak 780 tondan 78 tona indirildiğini kaydetti.

İLK YATIRIMI BAŞLATTI

Kocaeli’de tamamı şirketin özkaynaklarıyla hayata geçirilen 10 milyon avro tutarındaki Deniz Suyu Arıtma Projesi’nin ise üretim süreçlerinde su arz güvenliğini sağlamak ve tatlı su kaynaklarının korunmasına katkı sunmak amacıyla geliştirildiğini belirten Yıldız, ilk yatırımı kendilerinin başlattığını, TÜPRAŞ’ın da projeyi incelediğini vurguladı.

Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı: Küresel ölçekte artan kuraklık riski ve 2025’te Sapanca Gölü’nde yaşanan su seviyesi düşüşü, alternatif su kaynaklarına yönelme ihtiyacını daha da kritik hâle getirmiştir. Proje kapsamında kurulacak tesis, deniz suyunu ileri arıtma ve ters ozmoz teknolojileri ile saf suya dönüştürecektir. Böylece İGSAŞ’ın yıllık yaklaşık 1 milyon metreküp seviyesindeki su tüketiminin büyük bölümü deniz suyundan karşılanacaktır. Projenin devreye alınmasıyla birlikte günlük yaklaşık 2.700 metreküp, aylık ise yaklaşık 83 bin metreküp tatlı suyun kullanılmaması sağlanacak ve bu suyun Sapanca Gölü havzasında kalmasına katkı sunulacaktır. Bu miktar, yaklaşık 3.500 ailenin yıllık su tüketimine eş değer bir suyun korunması anlamına gelmektedir. Proje aynı zamanda amonyak ve üre üretiminde kesintisiz su kaynağı sağlayarak üretim sürekliliğini destekleyecek ve Türkiye’nin net ithalatçı olduğu üre gübresinde yerli üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Mühendislik ve kurulum çalışmaları devam eden projenin 2026 yılı sonunda kabul testlerinin başlatılması, tesisin ise 2027’nin ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.



Haberle İlgili Daha Fazlası