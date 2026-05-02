Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 25 Nisan'da oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşananlar sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe ceza yağdırdı.

PFDK; taraftarlarının neden olduğu çirkin/kötü tezahürat, stadyuma usulsüz seyirci alınması, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılması nedeniyle Kayserispor'a toplam 2 milyon 10 bin TL ceza verdi.

Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmişti.

CEZA GEREKÇELERİ

TFF’den yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübünün, 25.04.2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2'nci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 210.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor'a pankart cezası da verildi. PFDK kararına göre; tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca sarı-kırmızılı kulübe 220.000 TL para cezası verdi.

