Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, stadyumda düzenlediği basın toplantısında, futbolcuların sahada ruhsuz görüntü vermesinden rahatsız olduğunu belirtti. 300 milyon TL'nin üzerinde para verdiğini Açıkalın, "Kulübe kim sahip çıkmak istiyorsa bugün bu kulübün anahtarını veririm" dedi.

Süper Lig'de 23 puanla 17'nci sırada yer alan Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, alınan başarısız sonuçların parayla ilgili olmadığını söyledi.

Açıkalın, "Bu kulübe kim sahip çıkmak istiyorsa bugün bu kulübün anahtarını veririm. Sportif başarıyı eleştiririm, bunların hiçbirine itirazım yok. Ben de eleştiririm. Prim veriyoruz, maaş ödemelerini yaptık. Süper Lig ortalamasının çok altındayız. Başarısızlığı anlamsız şekilde maaşa yüklemeye gerek yok. Şanssız oynadığımız maçlar var, son dakika kaybettiğimiz maçlar var. Bugün bu takımın 6 puanı daha olsa acaba bugün bunları mı konuşuyorduk?" ifadelerini kullandı.

Nurettin Açıkalın

"BENSİZ BAŞARI GELECEKSE GİTMEYE HAZIRIM"

Kulübe 300 milyon TL'nin üzerinde para verdiğini, karşılıksız para veren tek başkan olduğunu dile getiren Başkan Açıkalın, "Kayserispor başkanlığı bir görev. Şehirde genel bir karar alınır, birinin yapması yönünde fedakarlık istenir. Benden önce de böyle oldu, benden sonra da böyle olur. Zaten başkanlık görevinden mutlu mesut ayrılmak sanırım imkansız. Fedakarlık yaptığımızı düşünüyoruz, bu kulübün geleceği için çaba sarf ettiğimizi düşünüyoruz. Mali açıdan ilk geldiğimiz dönemde 20-25 milyon euro transfer yasaklarıyla uğraşan bir kulüp, transfer tahtası açık hale geldi. Şu anda 100 bin euro borcumuz var" şeklinde konuştu.

Başkan Açıkalın: Kayserispor'un 100 bin euro borcu var

"EN FAZLA BEN ÜZÜLÜYORUM"

Sahadaki ruhsuzluktan rahatsız olduğunun altını çizen Kayserispor Başkanı, "Taraftar başarısızlığa tahammül edemeyebilir, haklıdır. Yapıcı eleştirilere, hakaret olmayan eleştirilere açığım. Bu oyuncular bu değil, bu ruhsuzluğu ben de eleştiriyorum. Ben gidince bu çocuklar oynayacaklarsa gideceğim. Bu şehirde karşılıksız para veren tek başkanım. Ne oldu da bunlar hemen unutuldu? Futbol oynayamam, menajerlik yapamam. Bir şeyi bilirim, zararlı insanları buraya sokmamaya çalışırım. Alavere dalavere işlerine girmem. Kulüp burada, şehir burada. Her türlü öneriye açığız. Biri desin 'Ben başkan oluyorum' hemen anahtarı valimize, belediye başkanımıza veririm. Başarısızlığa en fazla ben üzülüyorum. Doğrudur bir başarısızlık vardır. Bu saatten sonra benim futbolculara, hocasına müdahale etme şansım yoktur. Futbolcular kendine gelsin. Kalan haftalardaki maçlarda kendilerini toparlasın. Benim takımımızdan umudum var" sözlerini sarf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası