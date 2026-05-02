Futbol kariyerini yaklaşık üç yıl önce noktalayan Arjantinli eski milli oyuncu Gonzalo Higuain'e ait olduğu iddia edilen güncel görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu fotoğrafta yer alan kişinin fiziksel değişimi dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Higuain’in kilo aldığı ve eski formundan uzak bir görüntü sergilediği görüldü. Bir dönem dünyanın en önemli golcüleri arasında gösterilen yıldız ismin bu hali, hayranlarını üzdü. Futbol kariyerini 2023 yılında noktalayan Higuain, Inter Miami formasıyla aktif futbol hayatına veda etmişti.

HIGUAIN'IN UNUTULMAZ KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Arjantin'in River Plate takımında başlayan Gonzalo Higuain, 2007 yılının Ocak ayında İspanya'nın Real Madrid kulübüne transfer olmuştu. Real Madrid formasıyla 264 resmi maça çıkan Higuain, 121 gol atarken üç kez La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.

2013 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye geçen Arjantinli forvet, 2015-2016 sezonunda ligde 36 gol kaydederek Serie A tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etmişti. Bu istatistiğinin ardından 2016 yazında 90 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu. Juventus forması altında da üç Serie A şampiyonluğu ve iki İtalya Kupası şampiyonluğu elde etmişti.

İtalya'daki sözleşmesi devam ederken sırasıyla Milan ve İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Higuain, Chelsea ile bir kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası