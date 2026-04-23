Kayserispor-Rizespor maçı bilet fiyatları sudan ucuz: Plaka kodu detayı
Süper Lig'de bitime 5 hafta kala 23 puanla 17'nci sırada bulunan Kayserispor, 25 Nisan Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı kritik maçın bilet fiyatlarını ilin plaka koduna özel 38 TL olarak belirledi.
Kayserispor Kulübü, Çaykur Rizespor ile taraftarı önünde 25 Nisan Cumartesi saat 17.00'de oynayacağı Trendyol Süper Lig 31'inci hafta mücadelesinin bilet fiyatını 38 TL olarak duyurdu. Misafir tribün biletleri de 49 TL’den satışa sunulacak.
Ligde geride kalan 30 maçta 15 yenilgi, 11 beraberlik ve 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 23 puanla Gençlerbirliği ve Eyüpspor'un 2'şer puan gerisinde düşme potasında yer alıyor.
Kayserispor tarafından açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey Üst tribün: 38 TL
Doğu Üst tribün: 38 TL
Doğu Alt tribün: 38 TL
Batı Alt tribün: 38 TL
Batı Balkon tribün: 38 TL
Misafir tribün: 49 TL
