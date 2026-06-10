ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan’da yapılan parlamento seçimlerini kazanan Başbakan Nikol Paşinyan’ı tebrik ederek, ülkenin yeni dönemde önemli başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan’da tamamlanan parlamento seçimlerinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.

"DESTEK VERDİĞİM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Paşinyan’ın seçim zaferini kutlayarak, “Ermenistan’daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan’ı tebrik ediyorum. Onun yeniden seçilmesi için destek verdiğim için büyük gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

105 SANDALYEDEN 61'İNİ KAZANDI

Ermenistan’da yapılan seçimlerde oy sayım sürecinin tamamlanmasının ardından, Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi’nin 105 sandalyeden 61’ini kazanarak parlamentoda tek başına çoğunluğu elde ettiği açıklanmıştı.

Trump, açıklamasında ayrıca Ermenistan’ın yeni dönemde “büyük başarılar elde edeceğine” inandığını belirterek, ülkenin geleceğine ilişkin olumlu mesajlar verdi.

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