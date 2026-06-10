DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, daha önce gündeme gelen "Özgür Özel genel başkanlığında DSP'ye katılma" teklifinin perde arkasındaki görüşme trafiğini anlattı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CNN Türk'te "Özgür Özel genel başkanlığında DSP'ye katılalım" teklifinin perde arkasını anlattı.

Aksakal, Murat Emir’in kendileriyle irtibata geçerek, Özgür Özel ve ekibinin topluca DSP’ye katılım göstermek ve parti yönetimini devralmak istediğini bir kez daha söyledi.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ NASIL GELİŞTİ?

Önder Aksakal'ın açıklamalarına göre süreç, Emir'in Demokratik Sol Parti ile temas kurma arayışıyla başladı. Bir aracıyla iletişim kuran CHP'li Murat Emir'in Özgür Özel ve ekibinin kurumsal yapının dışında kalan CHP'li milletvekilleriyle birlikte topluca DSP'ye katılabileceğini ilettiği öne sürüldü.

"Özgür Özel DSP'yi bize verin dedi"... Genel Başkan Aksakal: Ecevit bize hesap sorar

Görüşmede ayrıca DSP’nin sonbaharda yapılması planlanan kurultayı gündeme gelerek, "Kurultayda parti yönetimine geçersek nasıl düşünürler?" sorusunun yöneltildiği iddia edildi.

"Özgür Özel DSP'yi bize verin dedi"... Genel Başkan Aksakal: Ecevit bize hesap sorar

"ECEVİT BİZDEN HESAP SORAR, TEKLİFİ REDDETTİK"

Durumun kendisine aktarılmasının ardından böyle bir katılımın asla mümkün olamayacağını belirttiğini ifade eden Aksakal, konuyu Başkanlık Kurulu'na taşıdıklarını ve oy birliğiyle basınla paylaşma kararı aldıklarını açıkladı.

"Özgür Özel DSP'yi bize verin dedi"... Genel Başkan Aksakal: Ecevit bize hesap sorar

DSP lideri, CHP'li bazı isimlerin adının karıştığı idari ve mali tartışmalara gönderme yaparak sert eleştirilerde bulundu. DSP'nin 41 yıllık temiz bir maziye sahip olduğunu vurgulayan Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip kötü anılan insanların Demokratik Sol Parti'de yer alabilmesi ihtimali bile yoktur. Bunu bizim yapmamız halinde öncelikle öbür dünyadan Ecevit bize hesap sorar. Biz Bülent Ecevit'in kurduğu bu partinin emanetçileriyiz."

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