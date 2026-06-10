İstanbul merkezli rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa’da düzenlenen operasyonda, Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı. Yüzer'in Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Manisa’da düzenlenen çalışmada, Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler, mali inceleme raporları ve iletişim kayıtları dosyada yeni bir aşamaya geçilmesini sağladı.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, Özkan Yalım’ın Denizli’de 1 milyon lirayı tutuklu şüpheli Demirhan Gözaçan’a teslim ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, Gözaçan ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı isiml1er mercek altına alındı.

ÖZEL'İN ESKİ MAKAM ŞOFÖRÜYMÜŞ

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Cem Yüzer ve Anıl Demir hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, operasyonun ardından iki isim emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltına alınan Cem Yüzer’in, Özgür Özel’in geçmiş dönemde makam şoförlüğünü yaptığı, Anıl Demir’in ise soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Demirhan Gözaçan’ın şoförü olduğu öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın yeni deliller ve bağlantılar doğrultusunda çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

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