Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Omsk'ta yaptığı görüşmede Ukrayna savaşının dondurulmasını ve daha önce müzakerelere zemin oluşturan "İstanbul Formülü 2.0" kapsamında barış görüşmelerinin yeniden başlamasını önerdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Omsk kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Tokayev, çatışmaların durdurulması için yeni bir diplomatik sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Batı'dan gelen mesajlar doğrultusunda görüşlerini paylaşmak istediğini belirten Tokayev, çatışmanın dondurulmasının ve daha önce tarafların masaya oturduğu sürecin devamı niteliğinde gördüğü "İstanbul Formülü 2.0" çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

Tokayev, "Belki bu çatışmanın dondurulması ve İstanbul 2.0 formülüne dönülmesi gerekiyor. Çünkü oradan önemli sonuçlar elde edilmişti. Daha sonra Rusya’nın da aralarında bulunduğu büyük güçlerin garantileri altında uzun süredir beklenen barışa doğru ilerlenebilir" dedi.

"ARABULUCU OLMAYI KESİNLİKLE REDDEDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Rusya-Ukrayna meselesinde kayıtsız kalan bir ülke olmadığına dikkati çekerek, "Bununla birlikte tüm öneri ve çağrılara rağmen arabulucu olmayı kesinlikle reddediyorum. Çünkü Rusya'nın büyük bir ülke, Rus halkının da büyük bir halk olduğunu biliyorum. Arabulucuya ihtiyaç duymadan gündemindeki meselelerin üstesinden geleceğine inanıyorum. Hiç kimse bu durumdan nasıl çıkılacağını tam olarak bilmiyor, çünkü tarafların kendi tutumları var" ifadelerini kullandı.

"Öte yandan çatışmanın dondurulması seçeneği var" diyen Tokayev, "Bu, uluslararası uygulamada daha önce denenmiş bir yöntemdir. Genç insanların hayatını kaybetmesi çok üzücü. Onlar, kardeş Rusya ve Ukrayna halklarının genetik mirasıdır. Bu nedenle yaşananlar durdurulmalı. Çünkü bana göre bugün yaşananlar hem Rusya hem de Ukrayna’nın düşmanlarının işine gelmekte ve onları sevindirmektedir" diye konuştu.

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