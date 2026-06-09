Avrupa'da yaşayan emekli gurbetçiler, okulların henüz tatile girmemesini fırsat bilerek yaz dönemi için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Memleket hasretiyle ana vatanlarına dönen ve yılın bir bölümünü Türkiye'de geçiren emekliler, 3 ila 6 ay arasında kalacakları ülkede özlem gidereceklerini ifade etti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan emekli gurbetçiler, yaz döneminde memleket hasretini gidermek için Türkiye'ye geliyor.

Okulların henüz tatile girmemesi nedeniyle sınır kapılarından çoğunlukla emekli gurbetçiler geçiyor.

Sınır kapılarında hareketlilik erken başladı: "3 ila 6 ay kalacağız" diyerek akın ediyorlar!

"ANA TOPRAĞIMIZA KAVUŞUYORUZ"

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Hatice Demirkaya, 35 yıldır Almanya'da yaşadığını söyledi. Memlekete gelmenin farklı bir his olduğunu belirten Demirkaya, "Kendi ana toprağımıza kavuşuyoruz, bundan daha güzeli var mı? Memleket özlemi var, evimizin özlemi var. Emekliyiz, 3 ay kalacağız. Farklı yerleri dolaşacağız." dedi.

Hatice Demirkaya

"6 AY ORADA, 6 AY BURADA KALIYORUZ"

Almanya'nın Dresden kentinden gelen Mustafa Kandamar da gurbette memleket özlemi çektiklerini ifade etti. Yılın bir bölümünü Almanya'da bir bölümünü Türkiye'de geçirdiklerini anlatan Kandamar, "Memlekete geldik, burnumuzda tütüyor. 6 ay orada, 6 ay burada kalıyoruz. Bizim için bulunmaz bir şey. Memleketimizi seviyoruz. Bayrağı görmek bir başka şey, o anlatılmaz." diye konuştu.

Mustafa Kandamar

Avusturya'dan gelen Teoman Hacıefendioğlu ise emekli oldukları için istedikleri zaman Türkiye'ye gelebildiklerini belirtti.

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