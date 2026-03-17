Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ve İhlas Pazarlama iş birliğiyle emekli, dul ve yetimlere peşinatsız, kredi kartsız ve kefilsiz alışveriş fırsatı sunuldu.

Geçtiğimiz ay pilot bölgelerde uygulanan kampanyanın yoğun ilgi görmesi nedeniyle İhlas Pazarlamanın yurt çapındaki bütün mağazalarında alışveriş yapacak TÜED üyeleri, ihtiyaç duydukları ürünleri bütçelerini sarsmadan taksitle ödeyebilecek.

Pek çok işletmenin emeklilere senetli taksit yapmadığını ifade eden TÜED Bilgi İşlem Müdürü Murat Tokgöz “İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda emeklilerin alım gücü her geçen gün azalıyor. Peşin ödeme ile ihtiyaçlarını karşılamaları neredeyse imkânsız hâle geldi. Piyasada emeklilere vadeli alışveriş imkânı sunan az sayıdaki firmadan biri olan İhlas Pazarlama A.Ş. ile iş birliği yaparak, emeklilerimize kefilsiz, kredi kartsız, peşinatsız ve 13 aya varan taksit seçenekleri sağladık” ifadelerini kullandı. Şu anda 60 bin liralık alışveriş limitiyle uygulanacak kampanyanın, ekonomik şartlar doğrultusunda ilerleyen dönemlerde güncelleneceği bildirildi. Tokgöz, “Emeklilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri; çeşitlilik, kalite ve güvenilir satış-sonrası servis ağıyla sunan İhlas Mağazalarıyla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Emeklilerimize sağladıkları kolaylık ve mağazalarda oluşturdukları sıcak ortam için tüm İhlas Pazarlama ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.



