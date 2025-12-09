Anadolu Ajansı
Trabzonspor - Beşiktaş maçı için 'deplasman seyircisi' kararı
Trabzon deplasmanı için Beşiktaş taraftarına üzücü haber geldi. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi iki kulübün başvurusunu karara bağladı.
Spor 51 dk önce
Trabzonspor-Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak, Beşiktaş taraftarları maça alınmayacak.
- İki kulübün talepleri üzerine Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 'misafir takım seyircisinin maça alınmamasına' karar verdi.
- Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 3 bin güvenlik personeli görev alacak.
Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takımın taraftarları alınmayacak.
İKİ KULÜPTEN BAŞVURU
İki kulübün bu sezon ligde aralarında yapacağı maçlara 'misafir takım seyircisinin alınmamasına' yönelik yazılı talepleri, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından uygun bulundu.
3 BİN GÜVENLİK
Siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada 3 bin güvenlik personeli görev alacak.
