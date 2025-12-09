Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasındaki Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sağlık durumlarıyla alakalı resmi açıklamayı yaptı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında 8 Aralık Pazartesi günü oynanan ve 2-2'lik skorla biten Gaziantep FK maçının 23'üncü dakikasında ağrı sebebiyle oyundan çıkan Cengiz Ünder ve 45'inci dakikasında aldığı müdahaleden dolayı sakatlanarak sahayı terk eden Jota Silva'nın sağlık durumları hakkında resmi açıklamasını yaptı.

Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota Silva

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45'inci dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23'üncü dakiasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçti. Jota Silva’nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder’in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır. Jota Silva ile Cengiz Ünder’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

