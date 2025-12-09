Beşiktaş'tan sezon başında kiralık olarak gönderilen Ernest Muçi, Trabzonspor’da kendine geldi. Beşiktaş’tan kiralanan Arnavut yıldız, son üç maçta beş gole imza atarak bordo mavilileri sırtladı. Muçi, Fatih Tekke’nin takımında kalıcı olmak istiyor.

Beşiktaş’ta bu sezon altı maçta forma giydikten sonra Trabzonspor’a kiralanan Ernest Muçi, son haftalardaki formuyla parmak ısırtıyor. Bordo mavili takımın son üç maçında toplam beş gole imza atan Arnavut yıldız, âdeta küllerinden doğdu. Başakşehir karşılaşmasında 90+11’de attığı golle 4-3’lük galibiyeti getiren Muçi, 3-1 kazanılan Konyaspor maçını da boş geçmedi. Arnavut yıldız, İzmir deplasmanındaki 2-1’lik Göztepe maçında da iki gole imza atıp “Daha ölmedim” mesajını verdi.

SATIN ALMA OPSİYONU 7,5 MİLYON €

Bordo mavili takıma 1 milyon avro karşılığında kiralanan Ernest Muçi’nin 7,5 milyon avro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Fatih Tekke ile yeniden kendine gelen Muçi, takımda kalma isteğini yönetime iletirken, bordo mavililerin de yıldız futbolcuyu takımda tutmaya karar verdiği öğrenildi. Muçi, kulüp tarihinde Burak Yılmaz’dan bu yana üst üste iki farklı deplasman maçında iki ve üzeri gol atan ilk oyuncu oldu. Muçi “İşlerin iyi gitmesi beni daha da hırslandırıyor, daha da sıkı çalışmaya itiyor” dedi.

