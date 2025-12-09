Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam'ın karşılaşma boyunca verdiği kararlar gündeme oturdu. 'Trio' programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, iç sahada Gaziantep FK ile oynadı. İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısı Tammy Abraham ve Mohammed Bayo'nun karşılıklı golleriyle 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Hakem Kadir Sağlam ve yardımcı hakemleri Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran maçta düdük çaldılar. Video yardımcı hakem (VAR) olarak Halil Umut Meler, yardımcı video yardımcı hakemi (AVAR) olarak ise Salih Mazlum görev aldı. Müsabakanın ardından, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon ve Gaziantep FK'nın attığı ilk golün ofsayt olup olmadığına dair iki an tartışmalara sebep oldu. Pozisyonlarla ilgili Beşiktaş tarafından sert açıklamalar geldi.

Maçın önemli pozisyonları ve kararları, Trio programındaki eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tarafından değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'IN YEDİĞİ GOLDE OFSAYT VAR MI?

Dakika 7'de kaptıkları top ile kontratağa çıkan Gaziantep FK, Gökhan Sazdağı'nın hatasıyla topu önünde bulan Mohammed Bayo'nun bitirişiyle golü bulmuştu. Golden önce ofsayt tartışmaları için VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi tartışmalara sebep oldu. Eski hakemler, pozisyonun ofsayt olup olmadığını değerlendirdi.

Bülent Yıldırım: Teknolojiye güvenmek zorundayım, gözüm beni yanıltıyor olabilir. Sistem ofsayt diyorsa öyledir.

Deniz Çoban: Bu görüntüye göre bence bu pozisyon hizada ve hizada ofsayt olmuyor zaten, karar doğru.

Bahattin Duran: 3 boyutlu animasyona göre pozisyon net, ofsayt değil. Kamere görüntüleri yayıcı kuruluşa değil, VAR sistemine ait.

VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi tartışmalara sebep oldu

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

45+1'inci dakikada ceza sahası içine doğru topla giren Jota Silva'ya şut çekmeden önce müdahalede bulunan Myenty Abena'nın yaptığı müdahele eski hakemler tarafından incelendi.

Bülent Yıldırım: Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar faul yani net penaltı. VAR için de yeterli kanıt var.

Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncu, beyazlı oyuncunun topa vurmasını engelliyor. Bence penaltı. Ancak VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil

Bahattin Duran: Devam kararı doğru değil bence de net penaltı. VAR müdahale edemez.

Jota Silva'ya şut çekmeden önce müdahalede bulunan Myenty Abena'nın yaptığı müdahele

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SARI KARTI DOĞRU MU

31'inci. dakikada Orkun Kökçü'nün Ogün Özçiçek'e yaptığı faul sonrasında hakeme yoğun itirazlarından dolayı sarı kart görmesi, Trio tarafından değerlendirildi.

Bülent Yıldırım: Faul doğru, Ogün'ün kolunu çekerek dengesini bozdu. Faul kararı sonrası söylemleri var. Hakem ne duydu, duyduğu neyi kabullendi. Hakemle Allah arasında. Ben ağız ve yürek okuyamam. Bu sahne hoşuma gitmedi. Kötü ifade varsa ve tolare ettiyse onu da kendi vicdanına bırakırım.

Deniz Çoban: Orkun'un ne söylediği, hakemin ne duyduğu, kartı ne için verdiği hakemle Allah arasında. Dudak okursam yanlış bir şey yaparım, bir şey diyemem. Söyledikleri dışında beden dili de sarı kart için yeterli.

Bahattin Duran: Orkun faul yaptı, formadan çekti. Hakemin faul kararı doğru. Orkun'un söylediklerinden bağımsız, el kol hareketleri sarı kart. Orkun ne söyledi, hakem ne duydu bilmiyorum. Sarı kartın üstü olur muydu, onu değerlendirecek olan maç hakemi.

Orkun Kökçü, 31. dakikada yoğun itirazdan sarı kart gördü

GAZİANTEP FK'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Gaziantep FK'nın kullandığı korner vuruşunda topu uzaklaştırmak isterken Tayyip Talha Sanuç ile çarpışan Ersin Destanoğlu'nun pozisyonunun penaltı olması, Trio tarafından değerlendirildi.

Deniz Çoban: Ersin gelmiş kontrolsüz şekilde rakibine koluyla vurmuş. Topla da oynayamamış. Oyuncu olduğu yerde zıplarken Ersin ona gelmiş çarpmış. Bundan daha net penaltı var mı? İşte VAR buna karışacak. Hakem tamamen yanlış bir karar vermiş.

Bülent Yıldırım: Pozisyon net penaltı. Ersin dağınık şekilde çıkmış, topla da oynayamamış. Rakibe bam diye vurmuş. Penaltı ve VAR müdahalesi gerekir.

Bahattin Duran: Çok net, tartışmasız. Kaleci topla oynayamadı geldi kontrolsüz bir şekilde Tayyip Talha'ya faul yaptı. Penaltı, sarı kart, VAR müdahalesi mutlaka olmalıydı.

