Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçının bitiş düdüğünün ardından Serdal Adalı yönetimini ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı istifaya çağırdı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve kötü gidişatını sürdürdü.

İSTİFA ÇAĞRISI

Dolmabahçe'deki maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, yönetim ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Siyah beyazlı taraftarlar, ‘Yönetim istifa’, ‘Sergen Yalçın istifa’ ve ‘Serdal Adalı hesap versene’ şeklinde tezahüratlarda bulundu.

19 YIL SONRA EN KÖTÜSÜ

Sahasında son olarak 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor’u 3-1 mağlup eden Kartal, daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği’ne 2-1 ve Fenerbahçe’ye 3-2 yenilirken, Samsunspor’la da 1-1’lik skorla puanları paylaştı.

Evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (2 beraberlik - 2 mağlubiyet), Mayıs 2006'dan (1 beraberlik - 3 mağlubiyet) bu yana üst üste 4 iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği ilk seriyi yaşadı.

