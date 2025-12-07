Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasadı biten üzüm bağlarında dalında kalan üzüm salkımları toplanıyor. Kalan üzümler toplanıp pekmez sirke ve üzüm köftesi gibi ürünlere dönüştürülerek ev ekonomisine kazandırılıyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında dalında kalan salkımlar, bağ sahipleri tarafından ailece toplanarak ev ekonomisine kazandırılıyor.

Üreticiler, hasat sonrası dalda kalan üzümleri toplayarak pekmezden sirkeye birçok ürüne dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlıyor.

Bağdan ev ekonomisine katkı!

"AİLE BÜTÇESİNE EK GELİR"

Hasat ve örtü toplama işlemlerinin ardından bağları tek tek dolaşan üreticiler, dallarda kalan üzümleri toplayarak evlerinde pekmez, sirke ve üzüm köftesi gibi geleneksel ürünlere dönüştürüyor. Üzüm üreticisi Serhat Akkaya, bu yöntemle hem israfın önüne geçtiklerini hem de aile bütçesine ek gelir sağladıklarını belirtti.

