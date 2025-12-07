Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler ve tarım işçileri, yağmurun oluşturduğu çamura rağmen üzüm hasadını aksatmadan sürdürüyor. Red Globe ve Sultaniye kesimleri tüm zorluklara rağmen devam ederken, hasat edilen üzümler çevre illere gönderiliyor. Sarıgöl’de üzüm alımı yapan Ferdi Karakuş, Red Globe üzümün kilosunun 50 TL, Sultaniye üzümün kilosunun ise 40 TL olduğunu ifade etti.

Sarıgöl ve çevresinde üzüm hasadı, yağmur ve çamura rağmen aralıksız sürüyor. Son günlerde etkili olan yağışların bağ yollarını çamurla kaplamasına rağmen tarım işçileri kesim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yağmura ve çamura aldırış yok! Kilosu 50 lira

"İŞÇİLERİMİZ GERÇEKTEN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPIYOR"

Örtü altında yetiştirilen Red Globe ve Sultaniye üzüm çeşitlerinin hasadını yapan işçiler, yağmurluk ve çizme kullanarak zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıgöl’de üzüm alımı yapan Ferdi Karakuş, Red Globe üzümün kilosunun 50 TL, Sultaniye üzümün kilosunun ise 40 TL olduğunu belirterek, "Yurt içi üzüm işi yapıyorum ve her gün kesime çıkıyoruz. Yağmur yüzünden toprak çamur olsa da işçilerimiz gerekli önlemleri alarak hasadı aksatmıyor. Üzümlerimizi günlük olarak kamyonumuza yükleyip Aydın ve Isparta’ya gönderiyoruz. İşçilerimiz gerçekten büyük fedakarlık yapıyor." dedi

