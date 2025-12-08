Alanyaspor ile Antalyaspor puanları paylaştı
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın ifadeleri ortaya çıktı: Milyonlarca liralık işlem ve İsmail Yüksek iddiası...
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
13. dakikada sağ kanattan Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu tek hamlede kontrol etti.
36. dakikada sağ kanattan Alanyaspor hücumunda çalımla ceza sahasına giren Hagi'nin sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanattan topu hızla rakip yarı sahaya taşıyan Hagi'nin yay üzerinden şutunda top, az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
63. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Boli'nin pasında topla buluşan Storm'un çaprazdan şutunda top az farkla auta çıktı.
71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan Hagi ile kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda top, üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
88. dakikadaki Antalyaspor hücumunda Ballet'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.