Popüler hizmet platformu Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye’den erişime kapatıldı. Platformdan konuya dair resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Popüler hizmet platformu Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Kararın uygulanmasıyla birlikte siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, platforma ulaşamaz hale geldi.

'TEKLİF' USULÜ İLE İŞLİYORDU

Ev temizliğinden özel derslere kadar farklı alanlarda hizmet alımına aracılık eden site, 'teklif' usulü ile işliyor ve hizmet sağlayıcılar ile kullanıcıları buluşturuyordu. Kullanıcılar taleplerini siteye kaydederken, profesyoneller ise bu taleplere ücret tekliflerini sunabiliyordu. Ancak mahkeme kararıyla birlikte bu süreç tamamen durdu.

Erişim engeli, 8 Aralık akşam saat 20:13’te yürürlüğe girdi. Kararın gerekçesi ve detayları ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

ARMUT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Armut.com'un sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"08.12.2025 tarihinde saat 18.00 sonrasında armut.com web sitemize yurt dışından erişim sağlanabildiğini, ancak Türkiye'den erişilemediğini fark etmemiz üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 04.12.2025 tarihli mahkeme kararına istinaden sitemize erişim engeli uygulandığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız.

Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır.

Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda, hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız."

