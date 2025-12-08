Şanlıurfa’da iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağabey A.B.’nin vurduğu 13 yaşındaki M.D. hayatını kaybetti. Kaçan ağabey her yerde aranıyor.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ağveren Mahallesi’nde iki kardeş arasında çıkan tartışma trajediyle sonuçlandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan gerginlikte devreye silah girdi.

13 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D.’nin hayatını olay yerinde kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası kaçan A.B.’nin yakalanması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı arama çalışması başlattığı öğrenildi.

