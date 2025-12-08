Suruç’ta yaşayan 44 yaşındaki Emine Fırat, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Suruç ilçesine bağlı bağlı Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Abdülkadir Fırat'ın eşi Emine Fırat (44), henüz bilinmeyen bir nedenle evinde elektrik akımına kapıldı.

MUHTARIN KARISI KURTARILAMADI!

Ağır yaralanan Fırat, yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fırat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emine Fırat'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



