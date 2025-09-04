Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde feci bir olay meydana geldi. İlçedeki bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan 25 yaşındaki Erhan Deniz, merdivenin elektrik hattına temas etmesiyle akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Trabzon’un Araklı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta sıva ustası olarak çalışan Erhan Deniz (25), merdivenin elektrik hattına temas etmesiyle akıma kapıldı.

Akıma kapılan genç işçi olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

