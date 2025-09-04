Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Trabzon'un Araklı ilçesinde feci bir olay meydana geldi. İlçedeki bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan 25 yaşındaki Erhan Deniz, merdivenin elektrik hattına temas etmesiyle akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı