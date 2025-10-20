Tire’de kan donduran gece! Baba oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Korkunç olay İzmir’in Tire ilçesinde yaşandı. 55 yaşındaki Ş.K., ile 28 yaşındaki Aşkın Kaya ve 50 yaşındaki Gülşen Kaya arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen baba Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna, ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI BABA HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.