Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tire’de kan donduran gece! Baba oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Tire’de kan donduran gece! Baba oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tire’de kan donduran gece! Baba oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı
İzmir, Tire, Aile Faciası, Cinayet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de aile faciası yaşandı. Evde çıkan tartışmada baba, oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı. Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırırken, katil zanlısı baba olayın ardından kayıplara karıştı.

Korkunç olay İzmir’in Tire ilçesinde yaşandı. 55 yaşındaki Ş.K., ile 28 yaşındaki Aşkın Kaya ve 50 yaşındaki Gülşen Kaya arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen baba Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna, ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tire’de kan donduran gece! Baba oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı - 1. Resim

KATİL ZANLISI BABA HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tire’de kan donduran gece! Baba oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı - 2. Resim

Ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Trump'ın son icraatı! Beyaz Saray'a dozer girdiİlkay Gündoğan'dan antrenörlük ve Galatasaray mesajı: Daha uzun süre kalabilirim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Korku filmi gibi mahalle! 'Güzelyalı’nın Neronu' yine sahnede - 3. Sayfa'Güzelyalı’nın Neronu' yine sahnedeHorasan Devlet Hastanesi’nde utanç anları! Doktor engelli hastaya kalem fırlatıp hakaret yağdırdı - 3. SayfaDoktor engelli hastaya kalem fırlatıp hakaret etti!Cani annenin itirafı dehşete düşürdü! Çöp çöp gezip bebek aradılar - 3. SayfaÇöp çöp gezip bebek aradılar!5 ilde operasyon: Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı! - 3. Sayfa5 ilde operasyon: Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!Bolu'da otobüs bagajından istilacı tür 500 kaplumbağa çıktı! - 3. SayfaOtobüs bagajından istilacı tür 500 kaplumbağa çıktı!Şanlıurfa'da milyonluk kaçaklığı polis engelledi: Yüzlerce cep telefonuna el konuldu - 3. SayfaMilyonluk kaçaklığı polis engelledi: Yüzlercesine el konuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...