Bolu'da otobüs bagajından istilacı tür 500 kaplumbağa çıktı!

Bolu'da otobüs bagajından istilacı tür 500 kaplumbağa çıktı!

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolu'da şehirler arası yolcu otobüsünde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi. Ülkeye sokulması, bulundurulması ve ticarete konu edilmesi yasak olan istilacı tür kaplumbağalar Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimde, otobüsün bagaj kısmındaki bir çantanın içerisinde, ülkeye sokulması, bulundurulması ve ticarete konu edilmesi yasak olan 500 istilacı tür kırmızı benekli su kaplumbağası bulundu.

KAPLUMBAĞALAR EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Kaplumbağalar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

