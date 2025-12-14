Uluslararası hakemli dergi Science'da İstanbul depremine dair dikkat çeken bir makale yayımlandı. Makalede yüksek riskin altı çizilip sessiz bir bölgeye işaret edildi ve "Kumburgaz ve kilitli Prens Adaları segmenti arasında, Avcılar segmentinde, 15-20 kilometrelik bölgenin" deprem için olası aday olduğuna vurgu yapıldı.

Bilim dünyasından İstanbul için yeni ciddi uyarı geldi. Uluslararası hakemli dergi Science’da yayınlanan ve aralarında Türk uzmanların da bulunduğu 14 kişilik araştırma ekibi, Marmara Ana Fay Hattı’nın doğuya doğru kademeli kırılma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki Marmara depremi ile son yıllardaki sismik hareketliliği kapsayan yaklaşık 20 yıllık katalogu analiz etti. Çalışmada, “Türkiye’nin kuzeybatısındaki Ana Marmara Fayı, Avrupa’nın en yüksek sismik risk noktalarından biri” tespiti yapıldı.

Uyarı bu kez uluslararası bilim dünyasından geldi! İstanbul'da depremin kaynağı en sessiz bölge mi?

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İHTİMALİ MASADA

Araştırmada, fay hattında son 15 yılda yaşanan 5’ten büyük depremlerin doğuya doğru ilerlediği gözlemlendi. İstanbul’un güneyinde, özellikle Prens Adaları segmentinin çevresinde kalan bölgenin, 7 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli barındırdığı belirtildi. Bilim insanları, bu bölgenin gerçek zamanlı olarak izlenmesi gerektiğini vurguladı.

NTV'nin haberine göre çalışmada ayrıca, Marmara Denizi’nin batısında uzun yıllardır kırılmamış ve sismik olarak sessiz kalan bazı fay segmentlerinin, gelecekte orta ve büyük depremler için potansiyel risk taşıdığı bildirildi.

Kumburgaz ve Avcılar arasındaki segmentin, özellikle son 10 yıldaki deprem dizileriyle gerilim biriktirdiği ve olası bir 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olabileceği aktarıldı.

Uyarı bu kez uluslararası bilim dünyasından geldi! İstanbul'da depremin kaynağı en sessiz bölge mi?

AVCILAR VE PRENS ADALARI KRİTİK BÖLGELER ARASINDA

Bilim ekibi, Avcılar ve Prens Adaları segmentlerinin de sürekli olarak sismik hareketlilik gösterdiğini, fayın batı kenarının aktif olduğunu ve bu alanın gelecekteki depremler için kritik önemde bulunduğunu belirtti. Özellikle Prens Adaları segmenti üzerindeki gerilim, doğuya doğru ilerleyen kırılma eğilimi ile birleştiğinde İstanbul’un deprem riskini artırıyor.

Araştırma, Marmara Fayı’nın batıdan doğuya doğru kademeli olarak kırılmasının, İstanbul çevresindeki bazı bölgelerde gerilimi yükselttiğini ve gelecekteki orta ve büyük şiddetteki depremlerin kaynağı olabileceğini gözler önüne seriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası