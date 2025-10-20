Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'da akılalmaz olay! Durdurulan şahsın cebinden yavru piton çıktı, polisler bile şaşırdı

Konya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın üst aramasında cebinden yavru piton yılanı çıktı. Ekipler de kısa süreli şaşkınlık yaşarken, piton Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahsa ise para cezası uygulandığı öğrenildi.

Konya'da polis ekiplerinin denetimleri sırasında hayrete düşüren bir olay yaşandı. Asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinde yavru piton yılanı bulundu.

PİTONA EL KONULDU

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Doğa Koruma ekipleri, yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak ve satmanın yasak olduğunu ve cezai işlem gerektirdiğini vurguladı.

