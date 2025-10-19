Yurdu soğuk ve yağışlı hava saracak! 7 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 7 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, Karadeniz kıyıları ile Sakarya’nın kuzeyinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen sağanakların yer yer etkili olacağı, ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.