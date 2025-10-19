Yurdu soğuk ve yağışlı hava saracak! 7 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.