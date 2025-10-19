Canlı: Fenerbahçe'nin konuğu Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

FENERBAHÇE 0-0 KARAGÜMRÜK

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl.

ALİ ŞANSALAN YÖNETİYOR

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada ilk düdük saat 20.00'de çaldı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada haftaya giriş yaptı.

Ligde çıktığı son 5 maçta puan alamayan İstanbul ekibi, Kadıköy deplasmanında iyi bir sonuç elde ederek alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Taraflar son olarak 2023-2024 sezonunda karşılaşırken Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

Karagümrük'te tecrübeli sağ bek Ricardo Esgaio, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 16 maçta Fenerbahçe 11 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 18 gol gördü.

İLK MAÇI FATİH KARAGÜMRÜK KAZANDI

İki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken, bu müsabaka iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan maçı, kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken bu karşılaşmanın ardından oynanan 15 mücadelede Fenerbahçe kaybetmedi.

9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.

7 KARŞILAŞMA FENERBAHÇE'NİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.

Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 7 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken iki ekibin en gollü maçı 2022-23 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadeleyi, sarı-lacivertliler uzatma dakikalarında bulduğu golle 5-4 kazandı.