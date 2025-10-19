Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe - Karagümrük maçında olay tepki: Başkan stadyumu terk etti

Fenerbahçe - Karagümrük maçında olay tepki: Başkan stadyumu terk etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, mücadelenin devre arasında hakem kararlarına tepki göstererek stadyumu terk etti. 

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında ilk devreyi 2-0 geride kapatan Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma'dan olay bir tepki geldi.

HAKEM KARARLARINI BEĞENMEDİ

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi protokol tribününde takip eden Süleyman Hurma, ilk yarıyı 2-0 geride kapattıkları maçta hakem Ali Şansalan'ın penaltı kararına tepki gösterdi.

STADYUMU TERK ETTİ

Mücadelenin devre arasında protokol tribününden ayrılan Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir?" sözleriyle stadyumu terk etti.

"HAKEM BASKI ALTINDA KALDI"

Fenerbahçe'nin Nene'nin yerde kaldığı pozisyonda kazandığı penaltıya vurgu yapan Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil, rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı." ifadelerini kullandı.

