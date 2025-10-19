Fenerbahçe'de Tedesco'dan Galatasaray sözleri: Umurumda değil

Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"6-7 GOL ATABİLİRDİK"

Çok fazla gol kaçırdıklarını söyleyen Domenico Tedesco, "Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım." dedi.

"EDERSON UMARIM EN KISA SÜREDE HAZIR OLUR"

Ederson'un sakatlığı hakkında konuşan Tedesco, "Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir. İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var. Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz." dedi.

"BEN GALATASARAY'A BAKMIYORUM"

Galatasaray'a değil, kendi takımına odaklandığını söyleyen genç çalıştırıcı, "Geçmişte ne oldu bilmiyorum. Ben Galatasaray'a bakmıyorum. Kendi takımına odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz. Düşünecek vakitlerimiz oluyor ama Galatasaray'ı değil, kendi takımımı düşünüyorum. Oyuncularım da öyle... Geri kalanlar umurumda değil." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNU CEVAPLADI

Transfer sorusuna cevap veren Tedesco,"Şu anda bunu konuşmak için çok erken. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Buna odaklanmış durumdayım tamamen. Yarından itibaren Stuttgart'a hazırlanacağız. Onları zaten analiz ettik. O maça odaklanacağız. Çok önemli bir maç. Bizim yapmamız gereken şu ana odaklanmak. Benim bunu düşünecek kadar boş vaktim hiç olmadı. Kulübümüzde bu hazırlıklar için yeteri kadar insan çalışıyor. Benim gerçekten hiç vaktim yok. Vakti gelince onlarla konuşuruz. Elimde olan takımdan da çok mutluyum. Bu da çok önemli." şeklinde konuştu.