Fenerbahçe'de Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun cevabı

İlk 11 tercihi hakkında konuşan Tedesco, "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı. Talisca da milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislere sahibim." dedi.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN SÖZLERİ