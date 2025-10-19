Fenerbahçe'de Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun cevabı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı. İtalyan çalıştırıcı, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'a dair gelen soruyu da cevapladı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
"BUGÜNÜN 11'İNE DAİR İYİ HİSLERE SAHİBİM"
İlk 11 tercihi hakkında konuşan Tedesco, "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı. Talisca da milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislere sahibim." dedi.
İRFAN CAN VE CENK TOSUN SÖZLERİ
Takımda kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'a dair gelen soruyu da cevaplayan Domenico Tedesco, "Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok." şeklinde konuştu.
