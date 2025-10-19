Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda devirdi

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic ile deplasmanda karşılaştı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbiyi Fenerbahçe, 85-76'lık skorla kazandı.

Sarı lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise ligde 2. kez mağlup oldu.


