Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda devirdi
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic ile deplasmanda karşılaştı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbiyi Fenerbahçe, 85-76'lık skorla kazandı.
Sarı lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise ligde 2. kez mağlup oldu.
