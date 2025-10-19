Fenerbahçe'de Jhon Duran belirsizliği sona erdi! İşte yönetimin aldığı karar

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, yaşadığı sakatlığın ardından uzun süredir sahalardan uzak. Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında sakatlanan genç golcü, bireysel çalışmalara başlamasına rağmen henüz tam olarak takıma dönmüş değil.

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ

Duran'la ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Güney Amerika basınından Bolavip’in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda 21 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İddiaya göre; Fenerbahçe ne oyuncunun bonservisini alacak ne de kiralık sözleşmesini uzatacak.

PREMİER LİG'DEN İLGİ VAR

Sezon bitiminde Al-Nassr'a geri dönmesi beklenen Jhon Duran'ın Avrupa'dan talipleri olduğu da belirtiliyor. Haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden birkaçının genç forvet için şimdiden teklif hazırlığında bulunduğu ifade edildi.

Jhon Duran, Al-Nassr'a transfer olmadan önce Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea ve Manchester United gibi dev kulüplerin de radarına girmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 6 maça çıkan Duran, 328 dakika sahada kaldı. Kolombiyalı oyuncu bu süre zarfında 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.