Fenerbahçe'yi reddetmişti, 39 gün sonra kovuldu

Fenerbahçe'yi reddetmişti, 39 gün sonra kovuldu

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, sezon başında Fenerbahçe'yi geri çeviren Avustralyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Teknik Direktör Ange Postecoglou ile 39 günlük birlikteliğin ardından yollarını ayırdı.

İngiliz ekibi, kötü sonuçlar sonrası daha önce Fenerbahçe'den de teklif alan teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine son verdi.

GÖREVDEN ALINDI

Kulüpten yapılan açıklamada, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Ange Postecoglou'nun görevden alındığı kaydedildi.

Fenerbahçe'yi reddetmişti, 39 gün sonra kovuldu - 1. Resim

AYRILIĞA DAİR DETAY VERİLMEDİ

Avustralyalı teknik adamın görevine son verilmesiyle ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınan Nottingham Forest yönetimi, "Kulüp, bu aşamada başka bir yorum yapmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına ve takımın kupa hasretine son vermesine rağmen Postecoglou ile yollar geçen sezon sonunda ayrılmıştı. 

FENERBAHÇE'Yİ GERİ ÇEVİRDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü Avustralyalı çalıştırıcı, sarı lacivertli kulübün teklifini, 5 büyük ligde çalışmak istediğini belirtip geri çevirmişti.

