Hakeme isabet eden yabancı madde gündem oldu! Standard Liege - Antwerp maçı tatil edildi

Hakeme isabet eden yabancı madde gündem oldu! Standard Liege - Antwerp maçı tatil edildi

Belçika 1'inci Ligi'ndeki (Jupiler Pro League) Standard Liege - Antwerp maçı, 88'inci dakikada sahaya atılan maddenin hakem Lothar D'hondt'a isabet etmesi sebebiyle tatil edildi. Lig yönetimi, karşılaşmanın Standard Liege'in 1-0 üstünlüğüyle ve seyircisiz olarak devam edeceği tarihi duyurdu.

Standard Liege - Antwerp maçının hakemi Lothar D'hondt, tribünden atılan ve kendisine isabet eden yabancı madde sebebiyle karşılaşmayı tatil etti.

Jupiler Pro League'in açıklamasında, Standard Liege'in Antwerp'i ağırladığı 11'inci hafta karşılaşmasında ev sahibi taraftarların 'sürekli kötü davranışları' nedeniyle hakem Lothar D'hondt'un 88'inci dakikada maçı durdurduğu belirtildi.

Hakeme isabet eden madde gündem oldu! Standard Liege - Antwerp maçı tatil edildi - 1. Resim

20 EKİM'DE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Açıklamada, "Ertelenen karşılaşma, Pro League kurallarına göre 20 Ekim Pazartesi günü saat 15:00'te seyircisiz oynanacak. Bu nedenle, kalan dakikalarda (normal süre + uzatma dakikaları) seyirciye izin verilmeyecek ve maç Standard Liege'in 1-0 üstünlüğüyle devam edecek" ifadelerine yer verildi.

