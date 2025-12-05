İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına katılan askerlerden biri daha intihar etti. İsrail basınında yer alan haberlerde 28 yaşındaki subayın intihar etmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına katılan ve psikolojik sorunlar yaşayan bir İsrail askerinin intihar ettiği belirtildi. Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail ordusunda yedek subay olarak görev yapan 28 yaşındaki Thomas Edzgauskas'ın Gazze'deki çatışmalara katılmasının ardından "ağır psikolojik sıkıntılar" çektiği aktarıldı.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

İsrail ordusunun Givati ​​Tugayı'nda yedek subay olan ve Gazze'de kara saldırılarına katılan Edzgauskas'ın, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ve intihar ettiği ifade edildi.

Edzgauskas'ın intihar etmeden önce sosyal medya hesabından "artık yaşayamayacak durumda, yıkım ve umutsuzluk içinde olduğunu" belirttiği kaydedildi.

36'SI İNTİHAR ETTİ, 279'U GİRİŞİMDE BULUNDU

İsrail resmi verilerine göre, ekim ayının sonuna kadar geçen 18 aylık sürede 36 İsrail askeri intihar etti ve 279 asker intihar girişiminde bulundu.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarıyla soykırım yapan İsrail ordusu, 2 yılda 70 binden fazla Filistinliyi öldürdü.

