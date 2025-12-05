5 Aralık Cuma günü Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), kent genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintilerden etkilenen Bursalılar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor.

5 Aralık 2025 Cuma günü planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağı Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından duyuruldu.

5 Aralık UEDAŞ Bursa elektrik kesintisi sorgulama: Bursada elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

5 Aralık Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler arasında Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım yer alıyor.

Elektrik kesintisinden etkilenen Osmaniye, Zafer, Mahmudiye, Yenice, Süleymaniye, Beylik, Kale, Tirilye, Üçevler, Yunuseli ve Samanlı gibi birçok mahallede kısa süre içinde enerji yeniden verilecektir.

