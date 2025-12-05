Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Toronto Raptors'ı son saniyede bulduğu üçlükle 123-120 mağlup etti. Maçı kazandıran basketi atan Rui Hachimura'ya asisti yapan LeBron James, çift haneli sayıya ulaşamadı.

Lakers'da Austin Reaves 44 sayı ve 10 asistle double-double yaparken, Deandre Ayton 17, Jake LaRavia ise 14 sayıyla oynadı. Raptors'da Scottie Barnes, 23 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı. Brandon Ingram 20 ve Ja'Kobe Walter ise 17 sayı kaydetti.

karşılaşmanın en skoreri Austin Reaves

LEBRON JAMES'TEN 1297 MAÇ SONRA BİR İLK

LeBron James, maçı kazandıran basketin asistini yapan isim olurken, bin 297 maç sonra ilk defa bir karşılaşmada çift haneli sayıya ulaşamadı. LeBron, karşılaşmayı 8 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla tamamladı.

LeBron James 8 sayıyla oynadı

ADEM BONA'LI PHILADELPHIA, WARRIORS'I YENDİ

Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Golden State Warriors'ı 99-98 mağlup etti.

Adem Bona

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada 5 dakika 59 saniye süre alan Adem Bona, 2 sayı ve 2 ribaunt kaydetti. Tyrese Maxey 35 sayıyla maçın en skoreri olurken, Quentin Grimes ve Joel Embiid 12'şer sayı kaydetti. Warriors'da Pat Spencer 16, Buddy Hield, De'Anthony Melton ve Moses Moody ise 14'er sayıyla oynadı.

