Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, evinde Sacramento Kings'i 26 sayı farkla 121-95 yendi. Double-double yapan milli oyuncu Alperen Şengün, NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

Houston Rockets, Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Sacramento Kings'i 121-95 mağlup etti. Alperen Şengün, 28 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Ayrıca milli oyuncu, NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aştı.

Alperen Şengün

Kevin Durant 24 sayı ve 8 asistle oynarken Amen Thompson 20 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı.

Kings'de Maxime Raynaud ve Malik Monk 25'şer sayı kaydederken, Keegan Murray ise 5 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

JAMAL MURRAY'DEN 52 SAYI

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-120 mağlup etti.

Nuggets'da Jamal Murray 52 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Nikola Jokic 24 sayı ve 13 asistle double-double yaptı. Pacers'da Pascal Siakam 23, Andrew Nembhard 16 ve Bennedict Mathurin ise 15 sayı kaydetti.

