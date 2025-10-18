Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu kış nasıl olacak, kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tek cümleyle özetledi! Bu sene tablo bambaşka

Türkiye sonbaharı kurak geçiriyor ama meteoroloji uzmanlarına göre tablo yakında tersine dönebilir. Hüseyin Özer, “Bu kış geçtiğimiz kıştan daha soğuk ve yağışlı olabilir” diyerek uyardı.

Ekim ortasına gelinmesine rağmen beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Bursa’da iki ana baraj sıfırı gördü, Ankara, İzmir ve Kahramanmaraş’ta da tablo aynı. Ancak meteoroloji uzmanları, bu sessizliğin önümüzdeki aylarda yerini sert ve yağışlı bir kışa bırakabileceğini söylüyor.

Habertürk'e konuşan Meteoroloji uzmanı Hüseyin Özer, mevsimsel göstergelerin dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı ve şunu söyledi:

“Bu kış geçtiğimiz kıştan daha sert ve yağışlı olabilir. Uzun vadeli tahmin yapmak zor ama elimizdeki veriler bu yönde. Emareler, özellikle  ciddi soğukların yaşanabileceğini gösteriyor”

Özer’e göre şu anki kurak dönem, aslında yaklaşan kışın ön sinyali:

“Ekim ve Kasım aylarında yaşadığımız bu kuraklığa nasıl dayanacağımızı bilmiyoruz ama ardından gelen kış sert olabilir”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde son haftalarda yağış ortalaması mevsim normallerinin yüzde 60 altında. 

Meteoroloji'nin son raporuna göre ise, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

