Hiçbir şey yapmak istemiyorum” demişti…Türkiye’nin konuştuğu Barış Özbay'ın evi de temizlendi

Hatay’da 6 Şubat felaketinin ardından yaklaşık 3 yıl boyunca evinden çıkmayan ve Türkiye’nin gündemine oturan 23 yaşındaki Barış Özbay’ın evi, Antakya Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Evin içinden çıkan görüntüler, gencin yıllardır nasıl bir ortamda yaşadığını gözler önüne serdi.

Depremin ardından içine kapanarak tüm vaktini telefon ve bilgisayarla geçiren Barış, Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri tarafından ikna edilip hamama götürülmüş, tıraş edilip banyo yaptırılmıştı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

"İYİLEŞTİKTEN SONRA DA BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"

Üç yılın ardından ilk defa banyo yapmak için zorla götürüldüğünü ifade eden Barış Özbay, "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün yanına geldik. Bundan sonra da eve geri döneceğim.

Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, kötü olacağını sanmıyordum ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Benim sıkıntım rahatsızlığım değil. Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım. İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım. Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem" ifadelerini kullanmıştı.

HER YER DEZENFEKTE EDİLDİ

Bugün destek sürecinin ikinci adımı atıldı. Antakya Belediyesi ekipleri, Barış’ın yaşadığı evde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Uzun süredir dokunulmamış eşyalar, çöpler ve dağınıklık temizlenirken, odalar dezenfekte edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, temizlik sonrası sağlık ekiplerinin Barış’ı ziyaret edeceğini, hem fiziksel hem psikolojik desteğin süreceğini açıkladı.