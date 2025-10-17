ATV ekranlarının yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan dizisi Aşk ve Gözyaşı, Kore tarihinin en çok izlenen yapımlarından Queen of Tears'ın yerli uyarlaması olarak ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak kabul edilen dizinin başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel paylaşırken, "Aşk ve Gözyaşı nerede, hangi semtlerde çekiliyor?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE, HANGİ SEMTLERDE ÇEKİLİYOR?

ATV’nin yeni sezon dizisi Aşk ve Gözyaşı, İstanbul’un hem tarihi hem de modern semtlerini ekranlara taşıyor. Dizinin sahneleri Beşiktaş, Ortaköy, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar hattında yer alan birçok noktada çekiliyor. Özellikle Boğaz manzaralı sahneler, hikayenin romantik atmosferine güçlü bir görsellik katıyor.

Boğaz kıyısındaki bazı sahnelerin Ortaköy Meydanı ve çevresindeki mekanlarda, iç mekan çekimlerinin ise Beykoz’daki özel villalarda çekildiği belirtiliyor. Düğün ve özel davet sahnelerinde tarihi yalılar ve modern otel salonları tercih edilirken, karakterlerin iş dünyasını anlatan sahnelerde Maslak ve Levent’teki plaza ofisleri kullanılıyor.

Aşk ve Gözyaşı, çekim yerleriyle İstanbul’un büyüleyici atmosferini seyircilerle buluşturuyor. Her Cuma akşamı saat 20.00’de ekranlara gelen dizi, güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve İstanbul’un göz alıcı manzaralarıyla yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

