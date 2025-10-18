S&P acımadı, kredi notunu bir kez daha düşürdü: Fransa “A+” ligine geriledi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: AFP
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Fransa’nın kredi notunu düşürdü. Kuruluş, hükümetin bütçe açığını beklenen ölçüde azaltamayacağına dikkat çekerek notu “AA”dan “A+” seviyesine indirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Fransa’nın kredi notunu “AA”dan “A+”ya düşürdü. Kuruluş, bu karara gerekçe olarak hükümetin gelecek yıl bütçe açığını önemli ölçüde azaltamayacağı yönündeki riskleri gösterdi.

S&P açıklamasında, “Bu hafta 2026 bütçe taslağının parlamentoya sunulmasına rağmen, Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin belirsizlik hala yüksek seviyede” ifadelerine yer verildi.

3 AYRI KURUM 'NOTU' DÜŞÜRDÜ

Fransa, böylece son bir ay içinde üç ayrı uluslararası derecelendirme kuruluşundan not indirimi almış oldu. Geçtiğimiz ay Fitch Ratings, 12 Eylül 2025’te Fransa’nın kredi notunu AA−'dan A+'ya indirip görünümü “sabit” olarak korumuştu. Ardından Morningstar DBRS, 19 Eylül’de Fransa’nın uzun vadeli kredi notunu “AA (high)” seviyesinden “AA”ya düşürerek görünümü “negatif”ten “durağan”a çevirmişti.

Ekonomistler, son not indirimlerinin Fransa’nın artan kamu borcu, zayıflayan büyüme performansı ve süregelen siyasi belirsizlikle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Ülkede sosyal harcamalar, emekli maaşları ve işsizlik ödemeleri Avrupa ortalamasının üzerinde seyrediyor. İşsizler 18 aya kadar, 57 yaşından itibaren ise 27 aya kadar işsizlik maaşı alabiliyor.

 

