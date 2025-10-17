Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere Kraliyet ailesinde 'Epstein' çatlağı! Prens Andrew kraliyet unvanlarından vazgeçti

İngiltere Kraliyet ailesinde 'Epstein' çatlağı! Prens Andrew kraliyet unvanlarından vazgeçti

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
İngiltere Kraliyet ailesinde &#039;Epstein&#039; çatlağı! Prens Andrew kraliyet unvanlarından vazgeçti
Kraliyet Ailesi, Jeffrey Epstein, Skandal, İngiltere Kraliyet Ailesi, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew, İngiltere Kralı Charles ile yaptığı görüşmenin ardından kraliyet unvanlarından vazgeçeceğini açıkladı.

İngiltere Prensi Andrew Friday, ABD'li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağları nedeniyle adı giderek daha fazla skandallara karışınca York Dükü unvanından ve diğer unvanlardan vazgeçtiğini açıkladı.

Andrew yaptığı açıklamada, "Artık ünvanımı veya bana verilen onurları kullanmayacağım" dedi ve tüm iddiaları reddettiğini ancak "Hakkımdaki suçlamaların devam etmesi Majesteleri ve Kraliyet Ailesi'nin çalışmalarından dikkat dağıtıyor" diye ekledi.

Ayrıntılar geliyor...

