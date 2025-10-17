İngiltere Kraliyet ailesinde 'Epstein' çatlağı! Prens Andrew kraliyet unvanlarından vazgeçti

İngiltere Prensi Andrew Friday, ABD'li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağları nedeniyle adı giderek daha fazla skandallara karışınca York Dükü unvanından ve diğer unvanlardan vazgeçtiğini açıkladı.

Andrew yaptığı açıklamada, "Artık ünvanımı veya bana verilen onurları kullanmayacağım" dedi ve tüm iddiaları reddettiğini ancak "Hakkımdaki suçlamaların devam etmesi Majesteleri ve Kraliyet Ailesi'nin çalışmalarından dikkat dağıtıyor" diye ekledi.

