32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda tutuklama var

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 41'inin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 32 ilde son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, son 2 haftada FETÖ'ye yönelik İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 32 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

