Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"ndeki yardım malzemelerinin indirme işlemleri tamamlandı, tırlar Gazze'ye doğru yola çıktı

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 17. "İyilik Gemisi"ndeki malzemelerin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki indirme işlemleri tamamlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesi, 2 gün süren çalışmaların ardından gemiden tamamen indirildi.

YARDIMLAR GAZZE'YE ULAŞTIRILACAK

Bebek maması, "aç–tüket" gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşan yardımlar toplam 52 tıra yüklendi. İnsani yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı iş birliğiyle Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak. 17. "İyilik Gemisi" ise dönüş için El-Ariş Limanı'ndan ayrılacak.