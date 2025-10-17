Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Gazze için yola çıktı: Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı!

Gazze için yola çıktı: Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı!

Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım taşıyan ve 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan hareket eden 17. "İyilik Gemisi", Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı. Gemideki 900 tonluk insani yardım malzemeleri arasında bebek mamaları, hazır gıdalar, konserve ürünler ve temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Yardım malzemeleri, AFAD ve Mısır Kızılayı iş birliğiyle kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Gazze için insani yardım malzemesi taşıyan 17. "İyilik Gemisi", Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi için 14 Ekim Salı günü Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. "Akdeniz" adlı 17. "İyilik Gemisi", İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla denize açıldı.

17. "İYİLİK GEMİSİ" MISIR'A ULAŞTI

Üç gün süren yolculuğun ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından gemi, Gazze'ye en yakın nokta olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı.

900 TONLUK YARDIM MALZEMESİ GAZZE'YE ULAŞTIRILACAK

Gemideki yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesi arasında bebek maması, hazır gıda, konserve ürünler ve temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Gemide bulunan yardım malzemeleri, AFAD ve Mısır Kızılayı iş birliğiyle indirilecek ve ardından kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Öte yandan Türkiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım ulaştırdı. Bölgede sağlanan ateşkesin ardından insani yardım için yola çıkan ilk gemi ise 17. "İyilik Gemisi" oldu.

