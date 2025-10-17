Bursa baraj doluluk oranında son durum: 17 Ekim 2025’te Bursa'da su bitti mi, baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Bursa su kaynaklarıyla öne çıkan bir şehir olsa da, yaşanan kuraklık ve düşen yağış miktarı barajlardaki su seviyesini olumsuz yönde etkiledi. 17 Ekim 2025 itibarıyla BUSKİ verilerine göre Bursa barajlarının doluluk oranı yalnızca yüzde 0,25'e kadar geriledi.
Bursa, son zamanlarda artan kuraklık sebebiyle su kaynaklarında ciddi bir azalma yaşıyor. 17 Ekim 2025 itibarıyla BUSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı sadece yüzde 0,25'e düştü.
Bursa'daki su seviyelerin neredeyse tamamen boşaldı ve su kaynaklarının kritik noktaya gelmiştir. Özellikle nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğanca Barajı'da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
BURSA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
BUSKİ tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, 16 Ekim itibariyle Bursa genelinde baraj doluluk oranı yüzde 0.00 seviyesindedir.
60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer barajı ile 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı. Eylül ayında 2,33 doluluk ortalamasının 12 Ekim tarihinde yüzde 0,49, 15 Ekim tarihinde yüzde 0,15 ve dün itibarıyla da yüzde 0 olarak ölçülmüştür.