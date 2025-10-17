Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursa baraj doluluk oranında son durum: 17 Ekim 2025’te Bursa'da su bitti mi, baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Bursa baraj doluluk oranında son durum: 17 Ekim 2025’te Bursa'da su bitti mi, baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa su kaynaklarıyla öne çıkan bir şehir olsa da, yaşanan kuraklık ve düşen yağış miktarı barajlardaki su seviyesini olumsuz yönde etkiledi. 17 Ekim 2025 itibarıyla BUSKİ verilerine göre Bursa barajlarının doluluk oranı yalnızca yüzde 0,25'e kadar geriledi.

Bursa, son zamanlarda artan kuraklık sebebiyle su kaynaklarında ciddi bir azalma yaşıyor. 17 Ekim 2025 itibarıyla BUSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı sadece yüzde 0,25'e düştü.

Bursa'daki su seviyelerin neredeyse tamamen boşaldı ve su kaynaklarının kritik noktaya gelmiştir. Özellikle nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğanca Barajı'da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Bursa baraj doluluk oranında son durum: 17 Ekim 2025’te Bursa'da su bitti mi, baraj doluluk oranı yüzde kaç? - 1. Resim

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

BUSKİ tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, 16 Ekim itibariyle Bursa genelinde baraj doluluk oranı yüzde 0.00 seviyesindedir.

Bursa baraj doluluk oranı

 

Bursa baraj doluluk oranında son durum: 17 Ekim 2025’te Bursa'da su bitti mi, baraj doluluk oranı yüzde kaç? - 3. Resim

60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer barajı ile 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı. Eylül ayında 2,33 doluluk ortalamasının 12 Ekim tarihinde yüzde 0,49, 15 Ekim tarihinde yüzde 0,15 ve dün itibarıyla da yüzde 0 olarak ölçülmüştür.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki yasaklı madde iddialarına son nokta! Test sonuçları çıktıBükreş'te patlama! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vakıfbank-Beşiktaş voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Ligi'nde mücadele devam ediyor - HaberlerVakıfbank-Beşiktaş voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Ligi'nde mücadele devam ediyorÜç aylar ne zaman başlıyor, hangi aylara denk geliyor? Kandil günleri belli oldu - HaberlerÜç aylar ne zaman başlıyor, hangi aylara denk geliyor? Kandil günleri belli olduÇağatay Ulusoy Eşref Rüyadan ayrıldı mı? İddialar gündeme damga vurdu - HaberlerÇağatay Ulusoy Eşref Rüyadan ayrıldı mı? İddialar gündeme damga vurdu29 ekim kaç gün tatil? Beklenen tatil günleri belli oldu - Haberler29 ekim kaç gün tatil? Beklenen tatil günleri belli olduŞifresiz canlı yayınlanacak! Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - HaberlerŞifresiz canlı yayınlanacak! Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Ekim Cuma maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Ekim Cuma maç programı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...